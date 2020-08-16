الجبوري: الأميركان سيرهقون الكاظمي بجملة التزامات ولا ينوون الخروج

2020/08/16 | 08:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، الأحد، أن الأميركيين سيرهقون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجملة التزامات في مقدمتها قضايا نزع السلاح وتقنين العلاقة مع إيران، فيما أكد عدم نية الولايات المتحدة بإخراج قواتها من العراق.وقال الجبوري في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الأميركيين سيحاولون ارهاق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجملة التزامات حتى […]

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