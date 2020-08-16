2020/08/16 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي تحل بعد بضعة اشهر, الذكرى ال 200 لولادة شريك كارل ماركس في تأسيس الماركسية, فريدريك انجلز, المولود في November 28, 1820.



ولربما تخصص صفحة الحوار المتمدن ملفا للاحتفاء بانجلز بهذه المناسبة لدراسة افكاره واعماله كشريك لماركس, ولكن ايضا كمفكر اصيل ومستقل.ادناه ترجمتي للمقالةHappy Birthday Friedrich Engels

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العودة الى فريدريك انجلز! - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العودة الى فريدريك انجلز! - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).