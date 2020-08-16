تبيح السلطة الفلسطينية لنفسها ما لا تسمح به لغيرها - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/08/16 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي وهذه الإباحة تتمثل في ان السلطة الفلسطينية هي من أوائل السلطات العربية التي خرجت على الثوابت العربية ، وانفردت بعقد اتفاقية مع إسرائيل ...ولهذا نظرت الى ما قاله : ابو ردينة ورفيقه في قيادة السلطة الفلسطينية : صائب عريقات ، وهما يلوحان بالعصا بوجه الإمارات والجامعة العربية : على انه تعبير على الانسجام مع الذات التي تعيش وهم الوصاية على القضية الفلسطينية ، ووهم : معاقبة اي حاكم عربي أو م ......





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