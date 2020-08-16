الرافدين يدعو المواطنين لتسديد اقساط بسماية ويلوح باجراءات قانونية

2020/08/16 | 08:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا مصرف الرافدين، الأحد، المواطنين لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “هناك بعض المواطنين متلكئين وقد تخلفوا عن تسديد الدفعات الشهرية للأقساط المترتبة على قروض بسماية السكني”.وأضاف البيان أن “المصرف وبالتعاون مع […]

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