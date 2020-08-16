وزير النقل : المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو الكبير تتضمن إنشاء 5 أرصفة

2020/08/16 | 08:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ وزير النقل ناصر حسين بندر عن أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد اجتماع نهائي مع شركة (هانوا) الكورية لاتخاذ قرار بدء المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو الكبير الستراتيجي والحيوي، حال توقيع العقد»، مبيناً أن «هذه المرحلة تتضمن إنشاء 5 أرصفة، وتعميق قناة الابحار للميناء التي طلبنا أن تكون من 19 إلى 21 مترا، وإنشاء البنى التحتية لخمسة أرصفة.”

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