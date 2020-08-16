ديالى تسجل 95 إصابة بكورونا وأكثر من 100 حالة شفاء

2020/08/16 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الأحد، 16 آب، 2020، بتسجيل 95 إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 100 حالة شفاء خلال يوم واحد في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في محافظة ديالى سجلت 95 اصابة جديدة بفيروس كورونا و104 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف أن "المحافظة لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس خلال هذا اليوم".

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