خطيب الأقصى: لا يجوز فتح المجال لأميركا للعب بمصيرنا وقدرنا

2020/08/16 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..علق رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، على اتفاق التطبيع الذي أعلن عنه الخميس الماضي، بين الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أنه لا يجوز أن نفتح المجال لأميركا بأن تلعب بمصيرنا وقدرنا.وقال صبري في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الإعلان عن اتفاق التطبيع […]

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