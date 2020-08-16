علماء يشعرون بالخوف بعد اكتشافهم حيوانا يلتهم اللسان ويحل محله

2020/08/16 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شعر فريق من العلماء بصدمة كبيرة بعد رصدهم حيوانا غريبا متخفيا في جمجمة سمكة صغيرة أثناء دراستهم لهياكل الأسماء عن طريق التصوير الشعاعي.وأثناء قيام العلماء بفحص جمجمة سمكة عن طريق إجراء التصوير الشعاعي وجدوا حيوانا مخيفا متخفيا يصنف من القشريات يطلق عليها اسم “مصاص الدماء” التهم اللسان وحل محله.ويستمر الحيوان “آيزوبود”، والذي […]

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