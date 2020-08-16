رئيس دولة ينعى أرملة أشهر أدباء العالم

2020/08/16 | 10:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكسيكو(أ ف ب) – أعلنت وزارة الثقافة في المكسيك وفاة مرسيدس بارشا أرملة وملهمة الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز عن 87 عاما السبت في العاصمة مكسيكو.وقالت وزيرة الثقافة المكسيكية أليخاندرا فراوستو في تغريدة على تويتر “تلقيت بحزن كبير نبأ وفاة مرسيدس بارشا”.واضافت “تعازينا الحارة”.ولم يكشف سبب وفاة بارشا التي تقيم منذ 1961 […]

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