وفاة الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي

2020/08/16 | 10:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ شقيقه الأصغر روبرت توفي السبت عن 72 عاماً بعد إدخاله أحد مستشفيات نيويورك للعلاج من مرض لم يفصح عنه.وقال ترامب في بيان إنّه “بقلب مثقل أعلن أنّ شقيقي الرائع روبرت توفي بسلام هذه الليلة”، مضيفاً “لم يكن شقيقي فقط، لقد كان صديقي المفضّل.سنشتاق […]

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