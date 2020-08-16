الرافدين يهدد باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يرفض تسديد قروض بسماية

2020/08/16 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … دعا مصرف الرافدين، الاحد،المواطنين إلى تسديد ما بذمتهم من أقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني.وقال المصرف في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاحد ، إن “هناك بعض المواطنين متلكئين وقد تخلفوا عن تسديد الدفعات الشهرية للأقساط المترتبة على قروض بسماية السكني”.واشار الى أن “المصرف وبالتعاون مع […]

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