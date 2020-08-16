محكمة الجنايات تصدر أحكامًا بالسجن بحق مسؤولين “كبار”

2020/08/16 | 10:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، عن صدور قراري حكم بالسجن بحق مسؤولين اثنين في مؤسَّسة الشهداء، لإضرارهما عمداً بالمال العام بأكثر من سبعة مليارات دينار.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى “قيام المُدانَينِ نائب رئيس مؤسَّسة الشهداء، وعضو مجلس الرعاية […]

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