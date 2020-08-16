وزير النقل يكشف قرب توقيع عقد للبدء بمشروع ميناء الفاو الكبير

2020/08/16 | 10:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ وزير النقل ناصر حسين بندر، اليوم الأحد (16 آب 2020)، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد اجتماع نهائي مع شركة (هانوا) الكورية لاتخاذ قرار بدء المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو الكبير الستراتيجي والحيوي، حال توقيع العقد.وميناء الفاو … Readmore

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