الكاظمي يتفق مع البارزاني على إرسال بغداد 320 مليار دينار في أقرب وقت ممكن الى أقليم كردستان

2020/08/16 | 10:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي خلال اتصال هاتفي على الخطوات الرئيسية لحسم الخلافات، كما تقرر إرسال 320 مليار دينار في أقرب وقت إلى إقليم كوردستان وفق الوضع المالي الراهن في العراق.وبحث مسرور … Readmore

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