انشطار سفينة بضائع يابانية في المحيط الهادئ يهدد بكارثة بيئية

2020/08/16 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت السلطات في موريشيوس أن حالة سفينة البضائع اليابانية، التي ارتطمت بشعاب مرجانية الشهر الماضي، تدهورت في ساعة مبكرة من صباح السبت وانشطرت، وباتت تهدد بحدوث كارثة بيئية بحرية.وأكدت اللجنة الوطنية للأزمات في موريشيوس، اليوم الأحد، أن حالة “السفينة إم.في واكاشيو” تدهورت في ساعة مبكرة من صباح السبت وانشطرت بحلول بعد الظهر.ونقلت […]

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