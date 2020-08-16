2020/08/16 | 10:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية نجدة بغداد، الاحد، انقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد.وذكرت لمديرية في بيان أن “مفارز غواصي النجدة النهرية، تمكنت من انقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها من اعلى جسر الجادرية الى وسط النهر”.وأوضحت انه “تم انقاذها وأجراء الإسعافات الأولية لها ونقلها الى المستشفى لتلقي العلاج واتخاذ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط محاولة انتحار امرأة من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

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