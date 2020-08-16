النظرية المستحيلة - عباس علي العلي

2020/08/16 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في نظرية الأستفهام طويلة الأمد الذي تتساءل عن حقيقة (من هو الله) يأتي التركيز بالجواب دوما على صفة الوحدانية المطلقة، وأن الله واحد ككل لا يتجرأ قادر بذاته على أن يكون واحدا دون الحاجة إلى أي سبب أو علة لتعزيز الوحدانية هذه، وهذه الوحدة الأحادية ليست فيه حاليا بل في الماضي وفي المستقبل، فهو لم يأتي من أثنين ولا يؤدي إلى أثنين، ولا يحتاج إلى ثاني كي يثبت أنه واحد، هذه الوحدانية المطلقة التي جاء بها ......





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