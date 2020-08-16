ترامب يدرس حظر عملاق التسوق الصيني “علي بابا”

2020/08/16 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس حظر شركة “علي بابا” الصينية العملاقة للتسوق الإلكتروني في الولايات المتحدة.ويأتي ذلك على خلفية مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة الضغط على الشركات الصينية، حيث أعلن ترامب في وقت سابق عن حجب تطبيقي Tik Tok وWeChat الصينيين في الولايات المتحدة.وأمهل ترامب شركة ByteDance الصينية 90 يوما لنقل […]

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