فيديو : هكذا استقبلت جماهير برشلونة لاعبو النادي بعد الهزيمة الغير مسبوقة

2020/08/16 | 10:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض لاعبو نادي برشلونة الإسباني لصافرات الاستهجان من قبل بعض المشجعين لدى وصول الفريق إلى مكان إقامته في لشبونة بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري الأبطال.وتعرض الفريق الكتالوني لـ”هزيمة مذلة” وغير مسبوقة (2-8)، على يد بايرن ميونخ، الذي حقق التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وكان أعضاء […]

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