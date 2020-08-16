كاتب يشن هجوما لاذعا على القضاء العراقي ويصفه بالفاسد والطائفي

2020/08/16 | 10:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد الكاتب والمحلل السياسي هارون محمد ، أن القضاء في العراق، ومنذ الاحتلال الامريكي في نيسان 2003، فاسد وطائفي ومرتش، بعد أن تحول قُضاته ومحققوه، إلى لصوص وأفاقين، وأتقنوا عملية (التغميس) خارج صحن القوانين، وأصول المحاكمات، في حين انزوى المدعون العامون، صُم، بُكم، مثل الأزواج المخدوعين، آخر من يعلمون .واضاف هارون محمد […]

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