2020/08/16 | 10:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على جثتين متفسختين لضابط جيش متقاعد وشقيقه داخل دارهما شمال بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

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