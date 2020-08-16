الحشد الشعبي يطيح بـ”داعشي” في الصقلاوية

2020/08/16 | 10:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوة من الحشد الشعبي، الاحد، عنصرا بتنظيم “ داعش” الإجرامي في ناحية الصقلاوية بمحافظة الانبار.ووذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “قوة من استخبارات الحشد الشعبي واللواء الثاني اعتقلت عنصرا في تنظيم داعش الاجرامي صادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب في ناحية الصقلاوية”.وأضاف البيان أنه “تم اعتقال الإرهابي […]

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