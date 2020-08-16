تجدد تظاهرات طلبة السادس الاعدادي في ذي قار للمطالبة بالمعدل التراكمي

2020/08/16 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الأحد (16 آب 2020)، بتظاهر المئات من طلبة السادس الإعدادي للمطالبة باحتساب المعدل التراكمي الاختياري.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المئات من طلبة السادس الاعدادي في محافظة ذي قار، تظاهروا أمام مبنى دائرة تربية المحافظة، للمطالبة باعتماد المعدل التراكمي الاختياري".

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مفوضية حقوق الإنسان، قد طالبوا وزارة التربية باعتماد واحتساب المعدل التراكمي، وعدم خوض الامتحانات في المدارس خوفاً من انتشار عدوى كورونا بين الطلبة.

ويوم الأحد (19 تموز 2020)، طالبت عضو لجنة التربية النيابية، هوازن الشمري، وزارة التربية باعتماد المعدل التراكمي الاختياري لطلبة السادس الاعدادي، فيما اكدت ان مستقبلهم على المحك بالوقت الراهن.

وقالت الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "نظرا لما نمر به من أزمات انعكست سلبا على مختلف الشرائح المجتمعية من أبناء شعبنا وأهمها طلبتنا الاعزاء في المراحل المنتهية (السادس الاعدادي)، واننا قد طالبنا في وقت سابق بأن تعتمد وزارة التربية المعدل التراكمي الاختياري كأحد الحلول التي تصب في مصلحة الطالب من الناحية العلمية والصحية في ظل تفشي كورونا والمخاوف من اصابة عدد كبير من الطلبة حال مشاركتهم بالامتحانات خلال الفترة الحالية".

وأضافت الشمري أن "ابنائنا الطلبة واجهوا ظروفا مأساوية وهي انقطاع الدوام بسبب التظاهرات التي انطلقت في اغلب محافظات العراق وبعدها تفشي وباء كورونا وحظر التجوال وهذه كلها امور حالت دون ان يكون للطالب اي من المعلومات التي من شأنها ان تساعده وتمكنه من اداء الامتحانات الوزارية".

وأكدت الشمري أنه "على وزارة التربية النظر مجددا في اتخاذ قرار يصب في مصلحة الطلبة الذين بات مستقبلهم على المحك وهو المعدل التراكمي الاختياري لضمان مصلحتهم والحفاظ على سلامتهم من تفشي كورونا حال مشاركتهم بالامتحانات ولمساعدتهم نتيجة الظروف الصعبة التي مروا بها ومازالوا يعانوها".

فيما أكدت وزارة التربية، عدم اعتماد المعدل التراكمي لطلبة السادس الاعدادي، فيما أكدت قائلة بحسب البيان: "ننفي وجود قرار باحتساب المعدل التراكمي لطلبة الإعدادية، ونحذر من ضعاف النفوس الذين يبتغون اضعاف همة طلبتنا تجاه اداء الامتحانات الوزارية".

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