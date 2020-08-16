شرطة الديوانية تضع خطة لـ ’’حماية الناشطين’’ بعد عمليات اغتيال في محافظات أخرى

2020/08/16 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

كشفت المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة محافظة الديوانية، عامر الركابي، الأحد (16 آب 2020) عن اتخاذ شرطة المحافظة خطة لحماية الناشطين البارزين، عقب حالات الاغتيال التي حدثت بحقهم بمحافظات أخرى.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قيادة شرطة الديوانية أعدت خطة مناسبة لمتابعة الناشطين كمحاولة لحمايتهم من أي عملية قد تستهدفهم خصوصاً بعد عمليات الاغتيال التي شهدتها المحافظات الاخرى".

واضاف، أن "هذه الخطة تم تطبيقها منذ فترة طويلة ولكن تم التشديد عليها يوم أمس لحماية الناشطين والأسماء البارزة من قبل الجهات التي تحاول زعزعة أمن المحافظة".

ويوم أمس السبت، كشف مصدر مطلع في شرطة محافظة البصرة، عن تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة اغتيال الناشط تحسين اسامة الذي اغتيل امس الجمعة وسط المدينة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "قيادة شرطة محافظة البصرة وعلى الفور وبعد حصول حادثة اغتيال الناشط تحسين اسامة شكلت لجنة للتحقيق وتكونت اللجنة من مختصين في متابعة القضايا الجنائية".

واضاف، أن "اللجنة بدأت تحقيقاتها منذ ساعة ابلاغها بالحادث إلا أنها لم تتوصل الى حد الان الى نتائج تذكر، وان حادث الاغتيال وحسب المعلومات الأولية نفذه مجهولون لم يتم التعرف عليهم حتى الان".

وكان مصدر أمني افاد، يوم الجمعة الماضي، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا ناشطا مدنيا في محافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مسلحين مجهولين اقتحموا مركز انترنت يعود للناشط المدني تحسين أسامة في شارع البهو وسط مدينة البصرة، وأطلقوا النار على الناشط ما أدى لمقتله على الفور".

وأضاف المصدر، أن "المسلحين أطلقوا صوب الناشط تحسين أسامة 20 رصاصة قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، دون مزيد من التفاصيل.

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