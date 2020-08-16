لأول مرة في العراق.. شركة ادوية سامراء تعزز باجهزة مختبرية متطورة يابانية المنشأ

2020/08/16 | 10:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، عن تعزيز مصنع سامراء ومصنع المحاليل الوريدية في نينوى بعدد من الاجهزة المختبرية المتطورة لتطوير امكانيات هذين المصنعين في اجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية.وقالت مديرة قسم السيطرة النوعية في الشركة رئيس كيمياويين ضمياء حسين وحيد في بيان تلقت /المعلومة/، […]

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