هروب كافة نزلاء سجن بلدة عرمون جنوب لبنان

2020/08/16 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ كافة نزلاء سجن فصيلة عرمون التابع لجهاز الأمن الداخلي اللبناني في بلدة عرمون بمحافظة جبل لبنان فجر يوم السبت هروبا جماعيا.وذكرت وسائل إعلامية لبنانية، أن نزلاء السجن البالغ عددهم 13 نزيلا، وهم من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسورية، فتحوا على مدار الأيام القليلة الماضية، فجوة غير مدعمة موجودة في الأساس في حائط إسمنتي في […]

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