طريقة طبيعية لعلامات التقدم بالسن تفوق “حقن البوتكس”

2020/08/16 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعاني من ظهور بعض التجاعيد المزعجة مع التقدم في السن، إذ تبدأ البشرة بفقدان مرونتها، فتظهر علامات الشيخوخة، كذلك عندما تتبعين حمية غذائية قاسية لفقدان الوزن، يتأثر الوجه بشكل مباشر، فينحف تدريجياً، مما يؤثر في جمال وجهك وبشرتك.في هاتين الحالتين، أنت بحاجة الى حل مثالي تستطيعين من خلاله تسمين وجهك ونفخ خدودك، بعيداً عن […]

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