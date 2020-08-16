اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر منع دخول الزائرين لأداء مراسم محرم من خارج البلاد منعاً باتاً

2020/08/16 | 10:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق تمديد حظر التجوال الجزئي ليطبق من الساعة العاشرة مساءً وحتى الخامسة فجراً، ومنع دخول الزائرين لأداء مراسم محرم من خارج البلاد “منعاً باتاً”.وقالت اللجنة إنها قررت منع الزائرين للسياحة بأشكالها كافة من … Readmore

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