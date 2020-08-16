2020/08/16 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… يخوض فريق إشبيلية الإسباني مواجهة من العيار الثقيل، عندما يصطدم بمنافسه مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، على ملعب راين إينرغي ستاديون في مدينة كولون الألمانية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي.يبحث كلا الفريقان عن تحقيق الفوز في المواجهة الصعبة، من أجل حسم تأهله للمباراة النهائية من البطولة، التي عادت منافساتها مؤخراً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يبحث عن بطاقة العبور لنهائي الدوري الأوروبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يبحث عن بطاقة العبور لنهائي الدوري الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).