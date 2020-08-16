العراق: السجن لمسؤولين بمؤسَّسة الشهداء لإضرارهما بالمال العام

2020/08/16 | 10:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الاحد، عن صدور قراري حكم بالسجن بحق مسؤولين اثنين في مؤسَّسة الشهداء، لإضرارهما عمداً بالمال العام بأكثر من سب...

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