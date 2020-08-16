في يوم ميلاد تامر حسني .. هذا عمله قبل الشهره

2020/08/16 | 10:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل اليوم تامر حسني بعيد ميلاده الـ٤٣، واستطاع أن يحقق خلال مشواره الفني نجاحا كبيرا ويصل إلى العالمية حتى لقب بنجم الجيل.ولد تامر حسنى عباس فرغلى، في مدينة القاهرة يوم 16 أغسطس عام 1977 ..بدأ نشاطه الفنى عام 2000.في السابعة من عمره عاش تامر هو وأمه وشقيقه الأكبر حسام دون مصدر رزق […]

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