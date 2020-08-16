2020/08/16 | 10:50 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
قررت خلية الازمة في محافظة واسط، الأحد، عودة الحياة الطبيعية وإعادة انتظام الدوام في دوائر الدولة كافة في المحافظة بنسبة 100 %.
وقال رئيس الخلية المحافظ محمد جميل المياحي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “خلية الازمة في المحافظة قررت رفع حظر التجوال ليومي الجمعة والسبت الذي كان مفروضا من كل اسبوع والابقاء على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تعيد انتظام الدوام في دوائرها بنسبة 100%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قررت خلية الازمة في محافظة واسط، الأحد، عودة الحياة الطبيعية وإعادة انتظام الدوام في دوائر الدولة كافة في المحافظة بنسبة 100 %.
وقال رئيس الخلية المحافظ محمد جميل المياحي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “خلية الازمة في المحافظة قررت رفع حظر التجوال ليومي الجمعة والسبت الذي كان مفروضا من كل اسبوع والابقاء على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تعيد انتظام الدوام في دوائرها بنسبة 100%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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