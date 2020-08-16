واسط تعيد انتظام الدوام في دوائرها بنسبة 100%

2020/08/16 | 10:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت خلية الازمة في محافظة واسط، الأحد، عودة الحياة الطبيعية وإعادة انتظام الدوام في دوائر الدولة كافة في المحافظة بنسبة 100 %.وقال رئيس الخلية المحافظ محمد جميل المياحي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “خلية الازمة في المحافظة قررت رفع حظر التجوال ليومي الجمعة والسبت الذي كان مفروضا من كل اسبوع والابقاء على […]

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