الانتهاكات التركية شهدتها ثلاث حكومات والاجراءات ضدها دون المستوى المطلوب

2020/08/16 | 12:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وجوب دعم الحكومة للحفاظ على السيادة الوطنية… لجنة الأمن والدفاع النيابية: بغداد- وعد الشمري: كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس السبت، عن تقديمها طلباً رسمياً بعقد جلسة استثنائية للبرلمان تناقش الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، داعية إلى الإسراع في تحديد موعدها، مشدداً على ضرورة اتفاق جميع الكتل السياسية على اتخاذ موقف موحد ...

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