شركة نفط ايرانية تحقق 60% من انتاجها من الحقول المشتركة مع البلاد

2020/08/16 | 12:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل في مساحة 5 الاف كيلومتر مربع تشمل أطراف هور العظيم.الصباح الجديد-متابعة أعلن المدير التنفيذي لشركة ” أروندان” الايرانية للنفط والغاز، أن 60 بالمئة من انتاج الشركة النفطي من منطقة غرب كارون (جنوب غرب) يتم عبر الحقول المشتركة مع العراق.وتوقع ” جهانغير بورهنك” في تصريح اليوم السبت، أن تصعد نسبة استخراج الشركة النفط ...

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