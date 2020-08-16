مصادر كويتية تؤكد ان موقف الكويت ثابت من التطبيع مع اسرائيل ولن يتغير

2020/08/16 | 12:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر حكومية كويتية مطلعة لصحيفة “القبس” ثبات موقف الكويت تجاه مسألة التطبيع مع إسرائيل.ونقلت الصحيفة عن المصادر أن “موقف الكويت من التطبيع مع الكيان الصهيوني ثابت، ولن يتغير”.وأضافت المصادر أن “الكويت على موقفها وستكون آخر دولة تطبع … Readmore

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