ضبط كدسي عتاد والقبض على 6 عناصر من داعش في كركوك

2020/08/16 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كركوك

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد (16 آب 2020)، قيام وكالة الاستخبارات التابعة للوزارة بإلقاء القبض على 6 عناصر منتمين لتنظيم داعش، وضبطها كدسين للعتاد في محافظة كركوك.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، ألقت القبض على ستة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

وأضاف البيان، أن مفارز الاستخبارات "ضبطت أيضاً كدسين للعتاد من مخلفات داعش الإرهابي، احتوى الأول على مقذوف نمساوي، وقداحتين، والكدس الثاني احتوى على 6 عبوات ناسفة مختلفة الأشكال والانواع".

وأشار البيان إلى أن "المواد المتفجرة، تم رفعها، فيما تمت إحالة الإرهابيين بعد تدوين أقوالهم الى الجهات المختصة".

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