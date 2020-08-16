2020/08/16 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، والتي تعتبر أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها الوزارة منذ 45 يوما.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، إنه "تم تسجيل 1256 إصابة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة جديدة"، مشيراً إلى أن "إصابات فيروس كورونا هذا الشهر تجاوزت الألف إصابة يوميا".

وأشار كوجا إلى أن "إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي، بلغ 248 ألفًا و117 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات الكلي إلى 5955 حالة".

ولفت وزير الصحة التركي إلى أن "إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 229 ألفًا و972 حالة، بعد تسجيل 992 حالة تعافي جديدة".وبين، أن "إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس ارتفعت إلى 5 ملايين و659 ألفًا و286 تحليلًا، بعد إجراء 67 ألفًا و214 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 969 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتكون أقل حصيلة يومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا، منذ 19 أبريل الماضي، بحسب وسائل إعلام روسية.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة في

بغداد اليوم- الديوانية

اعلنت مديرة دائرة صحة محافظة الديوانية، لمياء الحسناوي، الأحد، (16 آب 2020)، تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال يوم واحد.

وقالت الحسناوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي اليومي لفيروس

بغداد اليوم-بابل

نعت دائرة صحة محافظة بابل، الأحد (16 آب 2020)، طبيب الأسنان صفاء مهدي الذي توفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى دائرة صحة بابل، فقيدها الراحل الدكتو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تركيا تسجل أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تركيا تسجل أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).