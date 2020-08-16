2020/08/16 | 12:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يترقب المواطنون في بغداد وعموم العراق، بشغف كبير اطلاق خدمة الكيبل الضوئي التي اعلنت عنها وزارة الاتصالات، والتي ستوفر نقلة نوعية في خدمة الانترنت مقارنة بخدمة الـ”واير ليس” المستخدمة عبر الابراج.وقال أحد وكلاء المشروع الوطني للكيبل الضوئي زياد صباح في حديث لـ”يس عراق”، أن “خدمة الكيبل الضوئي ستوفر طفرة نوعية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: خدمات إضافية مع الانترنت وسرعة بـ5 أضعاف.. أول منزل بغدادي يدشن “الكيبل الضوئي” ويروي النتائج) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: خدمات إضافية مع الانترنت وسرعة بـ5 أضعاف.. أول منزل بغدادي يدشن “الكيبل الضوئي” ويروي النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).