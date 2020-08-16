مصرف النهرين يعلن ضوابط تمويل مشروع تمليك المنازل السكنية

2020/08/16 | 12:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، الأحد، عن ضوابط تمويل مشروع تمليك المنازل السكنية.

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