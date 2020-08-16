نائب يدعو وزارة التربية للاستماع لأولياء الطلبة واحتساب المعدل التراكمي

2020/08/16 | 12:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]دعا النائب منصور البعيجي، الاحد، هيئة الراي في وزارة التربية الى الاستماع لرأي ومناشدة اولياء امور طلاب المراحل المنتهية باحتساب المعدل التراكمي لهم كدرجة نهائية والغاء الامتحان النهائي.

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