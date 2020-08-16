الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعلن وفاة شقيقه الاصغر روبيرت ترامب

2020/08/16 | 12:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وفاة روبيرت، شقيقه الأصغر عن عمر 71 عاما.وقال ترامب في بيان: “بقلب مثقل اشارككم وفاة أخي الرائع روبيرت، توفي بسلام الليلية (السبت) لم يكن فقط أخي كان صديقي المقرب، سيفتقد كثيرا، ولكننا سنلتقي مجددا، … Readmore

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