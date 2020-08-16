الخارجية: تعاملنا بالمثل مع تركيا ردٌّ على انتهاك السيادة

2020/08/16 | 12:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الخارجية ، اليوم الاحد، انها تعاملت بالمثل مع تركيا ردا على انتهاكها للسيادة العراقية، من خلال ايقاف منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية، والغاء جميع الزيارات للمسؤولين الاتراك الى العراق.

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