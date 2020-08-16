تعرف على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ومبيعات البنك المركزي لهذا اليوم

2020/08/16 | 12:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بلغ سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في بورصة الكفاح اليوم الاحد، 123,000 دينار للمئة دولار.وبلغ السعر في الصيرفات 122,500،للبيع، مقابل 123,500 للشراء.وبلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار لهذا اليوم: المبلغ الكلي 227 مليون دولار النقدي حوالي 19 مليون دولار

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