أبهر العالم.. رجل استرالي يهاجم سمكة قرش بـ”اللكمات” وينقذ زوجته من موت محتم (فيديو)

2020/08/16 | 12:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حصد رجل أسترالي إشادات واسعة على صعيد العالم، بعمله “البطولي”، عندما أنقذ زوجته من هجوم سمكة قرش عبر توجيه لكمات عدة للحيوان لحمله على إبعاد فكيه عن قدمها.وقالت الشرطة إن الزوجين كانا يمارسان رياضة ركوب الأمواج على شاطئ بالقرب من بورت ماكواري التي تبعد أربع ساعات شمال سيدني صباح السبت، عندما […]

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