واشنطن بوست: العلاقات بين الامارات واسرائيل تعود الى السبعينيات

2020/08/16 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… أفاد تقرير لصحيفة واشنطن بوست الامريكية ، بأن اعلان عملية التطبيع بين الكيان الاسرائيلي والامارات فيما اطلق عليه تسمية (الاتفاق التاريخي ) لم يكن وليد الايام الماضية فحسب بل كان نتيجة لعلاقات سرية طويلة الامد تعود الى اعوام السبعينيات من القرن الماضي .ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن وطبقا لكاتب عمود […]

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