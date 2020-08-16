مستشار الحلبوسي لـ”المعلومة”: رئاسة البرلمان قد تدعو لانعقاد الجلسات الأسبوع المقبل

2020/08/16 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..نفى مستشار رئيس مجلس النواب برهان الدين اسحاق، الأحد، تعطيل جلسات البرلمان لأسباب شخصية، مؤكدا أن رئاسة البرلمان حريصة على عقد جلسات شاملة بحضور النواب المتعرضين على أداء رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما رجح الدعوة لعقد جلسة نيابية الأسبوع المقبل.وقال اسحاق في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجان النيابية تمارس دورها الرقابي داخل […]

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