روحاني يصف قرار مجلس الامن الدولي بالصفعة في وجه امريكا

2020/08/16 | 12:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الولايات المتحدة تعرضت للإهانة عندما أخفقت في تمديد حظر الأسلحة على إيران في الأمم المتحدة.ورفض مجلس الأمن الأممي الاقتراح الأمريكي إذ لم تصوت لصالح الأمريكيين إلا دولة واحدة هي جمهورية الدومينيكان.واعترضت روسيا … Readmore

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