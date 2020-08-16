المراحل الأخيرة تقترب من انجاز ميناء الفاو واستقبال أول باخرة.. وبطاقة تبلغ 99 مليون طن سنويًا

2020/08/16 | 12:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن وزير النقل العراقي ناصر بندر، الأحد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعا نهائيا مع شركة (هانوا) الكورية لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ميناء “الفاو” الاستراتيجي.وقال بندر في تصريحات صحفية، إن “هذه المرحلة تتضمن إنشاء 5 أرصفة، وتعميق قناة الإبحار للميناء التي طلبنا أن تكون من 19 إلى 21 مترا، […]

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