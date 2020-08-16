وزير الدفاع الإيراني: العالم سمع صوت كسر عظم أميركا بمجلس الأمن

2020/08/16 | 12:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمل وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الاحد، الإمارات مسؤولية زعزعة الأمن في المياه الخليجية إن حصل ذلك بسبب تواجد كيان الاحتلال الصهيوني فيها، فيما أشار إلى أن العالم سمع صوت كسر عظم أميركا بمجلس الأمن.وقال حاتمي في تصريحات صحافية، إن “الكيان الصهيوني هو كيان غاصب وقاتل للأطفال و “شر” بكل معنى الكلمة، وما […]

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