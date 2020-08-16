الكمارك تحقق إيرادات بأكثر من ملياري دينار خلال 24 ساعة

2020/08/16 | 12:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاحد، عن تحقيق إيرادات بأكثر من ملياري دينار خلال 24 ساعة.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس السبت الموافق ٢٠٢٠/٨/١٥ في مراكزها الكمركية والذي بلغ (٢٤٦٣٢١١٠٠٠)مليارين واربعمائة وثلاثة وستون مليون ومئتان واحد عشر دينار على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير […]

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